Украинский посол предложил Шредеру пари о Крыме

Берлин, 4 мая. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на «возвращение» Крыма Киеву.

Ранее бывший канцлер в интервью одному из немецких изданий выразил мнение, что ни один президент России никогда не отдаст Крым Украине. В то же время Шредер заявил, что антироссийские санкции необходимо отменить, сообщила газета «Известия».

«Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — уверен Шредер.

В ответ Мельник заявил, что Крым еще при жизни Шредера «непременно вернется в лоно матери-Украины».

«Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», — подчеркнул дипломат.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан и продолжает считать Крым своей территорией. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.