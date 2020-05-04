Белорусский метод борьбы с коронавирусом оценили в Госдуме РФ

Москва, 4 мая. Результаты мер, предпринятых правительством Белоруссии для борьбы с коронавирусом, будут видны ориентировочно к середине июля. Такой прогноз сделал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

На сегодняшний день Белоруссия в отличии от других стран решила выбрать иной выход из пандемии. Как поясняет эксперт, руководство страны рассчитывает сделать так, чтобы большинство населения переболело коронавирусной инфекцией, в следствие чего у населения в короткие сроки появится «групповой» иммунитет, поясняет Куринный. Поэтому ни Белоруссия, ни Швеция не стали вводить карантинные и полукарантинные меры. По его словам, в ближайшие три месяца данные страны планируют выйти из эпидемии за счет данной «иммунной прослойки».

«Будет ли успешна эта тактика или не будет — пока никто сказать не может, несколько стран ее сегодня используют и пытаются использовать. Я думаю, где-нибудь к июлю мы поймем, правильно они поступали или нет», — цитирует Куринного РИА Новости.

Ранее ООН призвала Белоруссию принять незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования на фоне распространения инфекции. Дело в том, что в стране регистрируется активное распространение инфекции. Эпидемия в стране перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, а это требует срочного усиления карантинных мер. В Белоруссии на протяжении последних четырех с половиной недель наблюдается устойчивый рост числа новых случаев заражения. А темп прироста является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

Напомним, в России тем временем принимаются более продуктивные меры для борьбы с пандемией. Так, например, в Одинцове начал работать инфекционный военный медцентр для лечения больных коронавирусом, в том числе из Подмосковья. Готовность объекта к приему пациентов проверил Андрей Воробьев совместно с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым. Старт работе Центра дал министр обороны РФ Сергей Шойгу в режиме ВКС, пишет «Газета.ru».