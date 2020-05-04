Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом

Москва, 4 мая. Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии. Он пояснил, что заработал на нее в течение жизни и не собирается этого скрывать.

«Я всю жизнь пашу, плачу налоги. Почему я должен скрывать то, что у меня есть дом в Италии, и не один», — сказал он.

Он также отметил, что в прошлом он был бизнесменом и свой первый миллион заработал еще в начале 90-х годов. В журналистику же он пришел уже достаточно богатым человеком и не ради заработка, а по интересу, пояснил Соловьев.

Напомним, в пятницу Соловьев прокомментировал очередное псевдорасследование блогера Алексея Навального о том, что якобы Елена Малышева владеет шикарным особняком в США. Соловьев не подтвердил, есть ли у Малышевой особняк. Однако ведущий удивился интересу Навального к имуществу Малышевой. Соловьев напомнил, что законодательство не запрещает ведущей иметь недвижимость за границей.

Ранее Соловьев рассказал о наиболее эффективном способе остановить распространение коронавируса. По его словам, для этого потребуется не менее 40 дней карантина. Данный срок не случаен. Он напомнил, что слово «карантин» переводится с французского именно как «четыре десятка». Журналист отметил, что в любом случае людям придется набраться терпения и пережить карантин, чтобы эпидемия коронавируса закончилась.