Ученый рассказал об условиях формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Москва, 4 мая. Профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал об условиях формирования стойкого иммунитета против коронавируса.

Максимальный иммунитет формируется при протекании болезни в средней форме, когда лечение происходит без чрезмерного использования медикаментов. По словам профессора, обеспечивающий должную защиту от инфекции иммунитет может не сформироваться при крайне тяжелом или очень легком течении болезни. В последнем случае, несмотря на заражение, в организме не бывает разрешающего количества вируса, чтобы тот отнесся к инфекции серьезно.

«При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител», — цитирует Ершова «Российская газета».

По словам специалиста, проблема заключается в том, что коронавирус появился недавно и для «знакомства» с ним прошло недостаточно времени. Ученый сообщил, что есть предположение, что иммунитет к COVID-19 будет сохраняться два года, но подтвержденных данных пока нет.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что после заражения коронавирусной инфекцией, состояние пациента может ухудшиться резко, от небольшой температуры до подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Основными симптомами являются кашель, бронхит, и тяжелые «ковидные» пневмонии, сообщила газета «Известия».

Первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек. В России зафиксировано свыше 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, министерство планировало открыть в России шесть новых медицинских центров, который построили по поручению президента. Всего военнослужащие строят 16 многофункциональных центров в разных регионах страны, уточнил министр.