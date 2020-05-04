Китай мог скрывать серьезность коронавируса, запасаясь медикаментами

Вашингтон, 4 мая. Американские должностные лица считают, что КНР могла скрывать масштабы вспышки COVID-19, чтобы запастись необходимыми для борьбы с коронавирусом товарами медицинского назначения. Об этом со ссылкой на документы разведки США сообщает Associated Press.

В публикации говорится, что Китай, преуменьшая степень серьезности заболевания, сократил экспорт и увеличил импорт предметов медицинского назначения. В то же время китайские власти пытались скрыть это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

По данным составителей доклада, чтобы иметь возможность получить медицинские принадлежности из-за рубежа, Китай скрывал информацию о заразности коронавируса от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) почти весь январь. Также в документе говорится, что в КНР скрывали резкий рост импорта хирургических халатов, лицевых масок и перчаток.

Выводы составителей доклада основаны на 95-процентной вероятности того, что изменения в импорте и экспорте Китая были за пределами нормы, отметили специалисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы до последних чисел января не докладывали ему о масштабах эпидемии коронавируса, сообщила газета «Известия».

«Разведка только что сообщила мне, что я был прав и они не поднимали тему коронавируса до конца января. Это было как раз перед тем, как я запретил въезд в США из Китая», — отметил американский лидер.

Первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, в мире насчитывается свыше трех миллионов заразившихся.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в министерстве считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания.