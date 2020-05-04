Хакеры продали 500 тысяч аккаунтов Zoom

Вашингтон, 4 мая. Хакеры продали 500 тысяч аккаунтов системы удаленной конференц-связи Zoom. Об этом сообщает The Sunday Times.

Уточняется, что аккаунты продавались по одному пенсу (0,9 руб.). По данным британского издания, в качестве продавца выступил русскоговорящий пользователь Telegram. The Sunday Times отмечает, что хакер завладел логинами, паролями и пин-кодами пользователей Zoom.

«Газета.ru» сообщает, что компания Cyble подтвердила достоверность некоторых учетных записей, так как они принадлежали клиентам компании.

Ранее стало известно, что голландские специалисты обнаружили способы максимально оперативного взлома некоторых моделей телефонов на Android.

Также RT сообщала, что киберпреступники атаковали правительственные ведомства ряда стран мира. В частности, под угрозой оказалось Министерство здравоохранения Соединенного Королевства.