Ученые из ОАЭ запатентовали лечение коронавируса стволовыми клетками

Абу-Даби, 4 мая. Министерство экономики ОАЭ выдало ученым из Центра стволовых клеток в Абу-Даби патент на разработку современного метода лечения коронавирусной инфекции. Он заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и их повторном введении после активации.

Пациенты успешно излечивались от коронавируса с помощью вдыхания в легкие дисперсного вещества, содержащего стволовые клетки. При этом, ни один из больных COVID-19 не отметил мгновенных побочных эффектов, поэтому врачи предполагают, что полученный метод будет оказывать терапевтическое воздействие на поврежденные легкие. В результате воздействия клетки регенерируются, также моделируется иммунный ответ организма на инфекцию.

На сегодняшний день данный способ лечения COVID-19 прошел начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах, но изучение его эффективности еще продолжается. Конечные результаты будут известны в течение ближайших недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Эмиратское агентство новостей.

Отмечается, что лечение активированными стволовыми клетками является дополнительным и не назначается в качестве полноценной замены.

Напомним, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что коронавирус может поражать любые органы в теле человека. По его словам, из общего числа госпитализированных пациентов пневмония подтверждена у более 90%. Еще свыше 50% страдает ДВС-синдромом, а более 20% — повреждением миокарда, пишет «Газета.ru».

В настоящее время власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией, в стране ведется разработка вакцины. Для предотвращения распространения вируса прекращено пассажирское сообщение с другими странами, кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился досрочно завершить учебный год в военных вузах и довузовских заведениях ведомства.