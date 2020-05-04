Эксперты назвали удивившие петербуржцев маски эффективным средством защиты

Москва, 4 мая. Экраны для лица, используемые в петербургском роддоме № 6, являются эффективными средствами защиты. Об этом сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

На необычные экраны обратили внимание после визита в роддом губернатора Петербурга Александра Беглова. По словам Акинфиева, экранная маска способна защитить человека от аэрозоля. Специалист отметил, что лучшую защиту обеспечивает одновременное использование экрана и маски.

«Экранная маска защищает здорового человека от аэрозоля, но не от воздуха, которым он дышит. Поэтому при нахождении с инфицированным в тесном закрытом помещении он бесполезен. Одноразовую маску мы надеваем на больного человека для защиты окружающих. Вообще, лучше все в совокупности», — сказал медик.

Накануне в Роскачестве дали рекомендации по защите от вирусов. Об этом писала RT.

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