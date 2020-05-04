Дубцова удивила подписчиков в Instagram своей фигурой

Москва, 4 мая. Российская певица Ирина Дубцова в своем Instagram-аккаунте опубликовала архивную фотографию, сделанную на Мальдивах. Артистка пожаловалась, что устала сидеть дома в период самоизоляции, однако в комментариях подписчики обратили внимание на внешность певицы и ее стройную фигуру.

По словам Дубцовой, в этот период года она страдает от аллергии на цветение, которая есть у нее с сыном. Потому весну она с семьей пережидает на Мальдивах. Однако сейчас в период самоизоляции она вынуждена сидеть дома, избегая выходов на улицу.

«А могло быть все сейчас иначе: Вирус — мне приснился. Я — на даче. И одна проблема — не сгореть! А не «кризис» и «не заболеть», — написала Дубцова в своем Instagram-аккаунте.

В апреле Дубцова опубликовала небольшой видеоролик, на котором звезда выглядит значительно помолодевшей. Многие интернет-пользователи посчитали, что перемены во внешности связаны не с возможностью выспаться и набраться сил на самоизоляции, а с пластической хирургией. Артистка оказалась вынуждена оправдываться за «новое лицо» перед поклонниками. Женщина предложила сравнить ее сегодняшнюю внешность с тем, какой она была 16 лет назад.

Напомним, ранее известная певица Наташа Королева решила развеселить поклонников в самоизоляции и предложила им разучить танцевальные движения под ее новую песню «Давай гуляй». Многие подписчики исполнительницы оценили ее позитивный настрой в такое сложное время, как пандемия, и поддержали призыв устроить новый флешмоб.