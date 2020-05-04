Жена внука Пугачевой порадовала поклонников фото в корсете и шортиках

Москва, 4 мая. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опубликовала фотографию в корсете и шортиках в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, большинству подписчиков снимок понравился.

Пользователи Сети назвали девушку «невероятно красивой».

«Бесподобная! Жаль, что ты досталась Никите… Я бы тебя сильно любил!», — сокрушается один из комментаторов.

Ранее шоумен Максим Галкин опроверг слухи о том, что Алла Пугачева якобы составила брачный контракт перед заключением их брака. Комик заявил, что брачный договор они не заключали.

«В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались», — цитирует Галкина «Газета.ru».

Галкин также рассказал об особенностях питания в период самоизоляции. Шоумен признался, что супруга радует его удивительно вкусными блюдами.

Звездная пара вместе коротает режим самоизоляции в компании детей Лизы и Гарри. Галкин рассказал, что поддерживает контакты с друзьями по видеосвязи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом дружбы.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — цитирует RT заявление пресс-службы главы Белоруссии.

Также сообщалось, что фотография Пугачевой с младенцем вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Завсегдатаи Интернета активно обсуждали, чей малыш на руках у Примадонны.