Главврач Домодедовской больницы Осипов рассказал, насколько агрессивен коронавирус

Москва, 4 мая. После заражения коронавирусной инфекцией, состояние пациента может ухудшиться резко, от небольшой температуры до подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Как поясняет медик, основными симптомами коронавируса на сегодняшний день являются кашель, бронхит, и тяжелые «ковидные» пневмонии. При этом подобных случаев с каждым днем все больше, поясняет специалист.

«Причем пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, а завтра он уже переводится на искусственную вентиляцию легких», — заявил Осипов в эфире телеканала НТВ.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не заниматься самолечением в случае возникновения симптомов коронавируса. Как пояснил руководитель министерства, пациенты с коронавирусной инфекцией, которые пытались самостоятельно лечиться, зачастую попадают в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Мурашко также отметил, что если пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и в том числе лечение начинается своевременно, исходы значительно лучше, при этом снижается количество тяжело больных пациентов.