Звезда сериала «Сваты» Кошмал заинтриговала фанатов новой фотографией

Москва, 4 мая. Актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после съемок в сериале «Сваты», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, которые заинтриговали ее подписчиков. В подписи под снимками она призналась, что уже и забыла, как выглядела до начала карантина.

Новые кадры были сделаны во время съемок нового проекта. На фотографиях актриса предстала в бежевом платье, однако ее женственный образ разбавили спортивные мотоциклы. Как пояснила Кошмал, она уже не помнит, когда последний раз видела себя такой в зеркале.

«Хотя, честно признаться, в домашней пижаме мне намного комфортней. И выгуливать ежедневно одни и те же любимые джинсы тоже кайфово» — пояснила она.

Актриса таже призналась, что ее карантин становится все продуктивнее, поэтому вскоре она планирует составить список достижений и поделиться им со своими подписчиками.

Напомним, в марте актриса предупредила своих поклонников о коронавирусе, опубликовав в Instagram листовку украинского минздрава с рекомендациями соблюдать гигиену и дистанцию. Обычно украинка ведет соцсети на русском, но на этот раз звезда сериала «Сваты» написала пост на родном языке, чем смутила русскоговорящих поклонников, пишет «Газета.ru».