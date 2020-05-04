Разработчик теста на антитела к COVID-19 объяснил, когда необходимо сдавать анализы

Москва, 4 мая. Глава компании-разработчика быстрых тестов на коронавирус ХЕМА Юрий Лебедин объяснил, в каких случаях необходимо сдавать анализы на COVID-19.

Специалист выделил две ситуации, при которых следует воспользоваться тестом. Первая: если на протяжении двух дней наблюдаются симптомы коронавируса такие как кашель и высокая температура.

«Идеально в этом случае — сделать мазок из зева методом ПЦР. Если по каким-то причинам это не получается (нет возможности, отказывают и т. п.) — можно делать «быстрый» тест на антитела, но только в том случае, если симптомы длятся более 2 суток», — сказал Лебедин.

Тест необходим и тем, кто уже переболел COVID-19, и планирует возвращаться на работу.

Эксперт советует быть осторожными тем, кто перенес коронавирус, так как болезнь может открыть дорогу и другим инфекциям. Лебедин добавил, что при отсутствии названных предпосылок проходить тест не нужно.

«Во всех других ситуациях мы убедительно просим не делать тесты на антитела к SARS Cov 2. Мы, наверное, должны быть очень рады «легким» деньгам за проданные тесты на коронавирус, но лучше мы их заработаем, выпуская другие изделия, реально нужные в медицине», — цитирует Лебедина «kp.ru».

Ранее в Министерстве обороны России назвали COVID-19 серьезной угрозой. В ведомстве указали на массовость заболевание и быстрое распространение инфекции.

Также стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не отменять Парад Победы. Белорусский лидер добавил, что долго думал над этим решением, передает «Газета.ru».