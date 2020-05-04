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Разработчик теста на антитела к COVID-19 объяснил, когда необходимо сдавать анализы

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Разработчик теста на антитела к COVID-19 объяснил, когда необходимо сдавать анализы

Москва, 4 мая. Глава компании-разработчика быстрых тестов на коронавирус ХЕМА Юрий Лебедин объяснил, в каких случаях необходимо сдавать анализы на COVID-19.

Специалист выделил две ситуации, при которых следует воспользоваться тестом. Первая: если на протяжении двух дней наблюдаются симптомы коронавируса такие как кашель и высокая температура.

«Идеально в этом случае — сделать мазок из зева методом ПЦР. Если по каким-то причинам это не получается (нет возможности, отказывают и т. п.) — можно делать «быстрый» тест на антитела, но только в том случае, если симптомы длятся более 2 суток», — сказал Лебедин.

Тест необходим и тем, кто уже переболел COVID-19, и планирует возвращаться на работу.

Эксперт советует быть осторожными тем, кто перенес коронавирус, так как болезнь может открыть дорогу и другим инфекциям. Лебедин добавил, что при отсутствии названных предпосылок проходить тест не нужно.

«Во всех других ситуациях мы убедительно просим не делать тесты на антитела к SARS Cov 2. Мы, наверное, должны быть очень рады «легким» деньгам за проданные тесты на коронавирус, но лучше мы их заработаем, выпуская другие изделия, реально нужные в медицине», — цитирует Лебедина «kp.ru».

Ранее в Министерстве обороны России назвали COVID-19 серьезной угрозой. В ведомстве указали на массовость заболевание и быстрое распространение инфекции.

Также стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не отменять Парад Победы. Белорусский лидер добавил, что долго думал над этим решением, передает «Газета.ru».

Разработчик теста на антитела к COVID-19 объяснил, когда необходимо сдавать анализы

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