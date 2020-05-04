Сатановский напомнил, как после победы СССР Запад пытался прихватить себе кусок

Москва, 4 мая. Основатель научно-исследовательского центра «Институт Ближнего Востока», экономист Евгений Сатановский в своем Telegram-канале напомнил о том, что страны антигитлеровской коалиции начали передел Европы еще до того, как солдаты СССР взяли Рейхстага. Как пояснил специалист, «союзники» Советского Союза тянули со вступлением в войну. Однако когда стало ясно, что Гитлера и без них разгромят, страны Запада больше заботились о том, чтобы «прихватить себе кусок Европы побольше».

По словам Сатановского, сразу после окончания войны страны коалиции планировали ударить по СССР. Поэтому ими была развязана холодная война, война в Корее и во Вьетнаме.

«Впереди были игры союзников, или, скорее, «союзников». С учетом всей раскрывающейся в наше время о них информации, непонятно даже, как их называть. Не тех, кто был на фронте и гнал в Мурманск военную технику по ленд-лизу, а их начальников», — поясняет Сатановский.

Он также отметил, что это было «страшное, подлое и героическое время, в котором было все и все было вперемешку».

Напомним, ранее российское посольство в США призвало Вашингтон отказаться от программ, направленных на искажение исторической правды о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и прекращение Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook. Об этом пишет «Газета.ru».