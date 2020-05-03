Посольство РФ ответило МИД Украины на обвинения в причастности к трагедии 2 мая в Одессе

Москва, 3 мая. Посольство России ответило на заявление МИД Украины о якобы причастности Москвы к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Российские дипломаты подчеркнули, что обвинения Киева не имеют под собой никаких оснований. Посольство РФ также указало на бездействие киевских властей, не желающих наказывать реальных виновников массового убийства одесситов.

«Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины», — цитирует собеседника ТАСС.

2 мая в Одессе почтили память десятков людей, погибших в Доме профсоюзов в результате атаки «сторонников единства Украины» в 2014 году. Несмотря на пандемию и усилия киевских властей, на Куликово поле пришли тысячи горожан, возложивших цветы к месту гибели земляков.

После долгих раздумий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на telegram-канале пост об одесской трагедии. Он призвал власти провести объективное расследование.

Ближе к ночи свое заявление сделал МИД Украины. Киевские дипломаты бездоказательно обвинили в Москву в организации беспорядков и фактически поощрили массовое убийство одесситов.

В посольстве РФ указали на бездоказательный и голословный характер этого заявления.

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — цитирует RT.

Ранее сообщалось, что украинские неонацисты «потролили» одесситов, которые почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.