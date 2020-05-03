Эксперт Минздрава Чуланов сказал, когда Россия достигнет пика распространения COVID-19

Москва, 3 мая. Согласно предварительным прогнозам, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России достигнет пика примерно в течение двух ближайших недель. К такому выводу пришел заместитель директора Национального исследовательского медцентра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Отвечая на вопрос в эфире телепередачи «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-24», эксперт пояснил, что через две недели можно будет ожидать выхода на так называемое плато.

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение», — сказал Чуланов.

Напомним, кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян с помощью математической модели смог определить пики эпидемии в федеральных округах. По словам ученого, пик эпидемии в Москве ожидается в ближайшее время. Динамика пандемии в российской столице напоминает динамику больших городов Европы и США. Окончания эпидемии в Москве стоит ожидать к началу августа.

Ранее в Москве прошла коллегия Минобороны России, в ходе которой глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, принятых в российской армии. Так, например, глава военного ведомства сообщил, что для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований, пишет «Газета.ru».