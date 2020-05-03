В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом

Москва, 3 мая. В Москве на протяжении суток скончались 35 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что за время пандемии в столице России зафиксировано 764 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.

«В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — гласит сообщение.

В штабе также напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать ограничительные меры, установленные в связи с пандемией COVID-19. Жителям столицы не следует покидать свои дома без необходимости. В случае недомогания нужно вызвать врача на дом.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом», — заключили в штабе.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в канун Нового года. На фоне стремительного развития COVID-19 ВОЗ объявила пандемию. Опасная инфекция уже привела к смерти более 247 тысяч жителей планеты.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что считают коронавирус серьезной угрозой.

А в Минздраве заявили о необходимости поэтапного снятия ограничительных мер, установленных в связи с пандемией COVID-19. Об этом писала RT.