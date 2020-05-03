Тренер «Ахмата» раскритиковал людей, требующих у государства денег на время самоизоляции

Грозный, 3 мая. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов подверг критике людей, требующих у власти денег в период действия режима самоизоляции. Соответствующий пост наставник опубликовал в социальной сети Instagram.

По мнению специалиста, наиболее значимые для общества службы продолжают свою работу.

«Троллейбусы, автобусы работают, метро работает — те, кто реально делают важные вещи для нас, с вами. Они все получают деньги», — отметил Шалимов.

Тренер «Ахмата» назвал дармоедами людей, которые хотят получать деньги, не работая.

«Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?» — заключил специалист.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция вскоре охватила большинство стран мира и унесла жизни более 247 тысяч людей. В России зафиксировано 1280 летальных исходов от COVID-19.

Ранее эксперт высказал мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в ближайшие две недели.

«После чего уже будет постепенное его (распространения коронавируса. — Прим. ФАН) снижение», — цитирует эксперта «Газета.ru».

Накануне в Министерстве обороны РФ назвали коронавирус серьезной угрозой. В военном ведомстве указали на массовый характер и высокий темп распространения COVID-19.