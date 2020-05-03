Представители ЦПВС в Сирии продолжают патрулировать Алеппо, Ракку, Хасаку и Дейр-эз-Зор

Дамаск, 3 мая. Подразделения российской военной полиции Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают патрулировать маршруты в сирийских провинциях. Об этом сообщили представители ЦПВС в ходе традиционного брифинга.

По данным военной полиции, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Так, за последние сутки представители ЦПВС прошли маршрутами в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Метрас».

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — отмечается в сообщении ЦПВС.

Напомним, операция Вооруженных сил РФ в Сирии способствовала повышению международного авторитета России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации. По его словам, российская армия получила новый импульс развития после проведения операции.