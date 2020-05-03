Тодоренко после скандала выпустила фильм о домашнем насилии

Москва, 3 мая. Телеведущая Регина Тодоренко спустя неделю после скандала, связанного с ее заявлением о жертвах домашнего насилия, опубликовала на YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснила Тодоренко, она попыталась разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом этого стал фильм, который, по мнению автора, поможет избавиться от предрассудков и расскажет женщинам, что делать, если они стали жертвами подобной ситуации.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», — написала Тодоренко.

Ролик, опубликованный на YouTube, идет более часа. В нем телеведущая беседует с несколькими экспертами и правозащитниками. Менее чем за сутки документальный фильм собрал почти полмиллиона просмотров и 36 тысяч отметок «Мне нравится». При этом комментарии как к посту в Instagram, так и к видео на YouTube, Тодоренко скрыла. В описании к ролику также отмечается, что все деньги от монетизации данного видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием.

Напомним, Регина Тодоренко ранее высказалась по поводу громкого скандала в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В частности, она заявила, что российские женщины зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами, чем вызывают с их стороны насилие. На Тодоренко после этого обрушился шквал критики, как со стороны обычных пользователей социальных сетей, так и коллег. Резче других выступили руководство журнала Glamour и компания PepsiCo.

Позже певец и супруг телеведущей Влад Топалов заявил, что устал от травли жены после шумного скандала с ее участием, пишет «Газета.ru».