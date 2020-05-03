Пушков объяснил, зачем Помпео обвинил Китай в сокрытии ситуации с коронавирусом

Москва, 3 мая. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в сокрытии ситуации вокруг коронавируса. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.

Пушков полагает, что Соединенные Штаты выходят на тропу войны с Пекином. В этом контексте и следует рассматривать подобные заявления Вашингтона. Сенатор предложил задуматься над тем, что Белый дом хочет получить от этого конфликта.

«Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах», — отметили Пушков.

Сенатор добавил, что американские власти стремятся к созданию образа внешнего врага в лице Китая.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о реальном положении дел с развитием коронавируса. Политик утверждает, якобы это подтверждается большим количеством доказательств, которые находятся в открытом доступе. Помпео также пообещал наказать виновных «со временем».

Накануне в Национальной разведке США озвучили свои выводы о происхождении COVID-19. Американские специалисты утверждают, что опасная инфекция не была создана искусственно.

«Коронавирус не создан рукой человека и не генетически модифицирован», — цитирует заявление «Газета.ru».

Также сообщалось, что в Министерстве обороны РФ отчитались о количестве тестов, проведенных среди военнослужащих.

«4187 тестирований на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет», — отметили в российском военном ведомстве.

С начала пандемии по всему миру скончалось более 247 тысяч человек, у которых был диагностирован COVID-19.