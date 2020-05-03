Представители «Аэрофлота» назвали возможные сроки возобновления полетов

Москва, 3 мая. Исходя из оптимистичных прогнозов, восстановление международного воздушного сообщения может состояться уже в середине лета. К такому выводу пришли представители крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот».

На сегодняшний день из-за распространения пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. При этом исключением являются вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

«Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 1».

Было также отмечено, что даже при возобновлении полетов, в дальнейшем могут появиться различные рекомендации о соблюдении необходимой дистанции между пассажирами. Кроме того, компания на сегодняшний день планирует сохранить усиленную дезинфекцию самолетов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на данный момент властям не следует спешить со снятием ограничений. Сенатор подчеркнул, что авиаперевозки способствуют быстрому распространению коронавирусной инфекции. При этом было отмечено, что крайним сроком для открытия границ может стать момент создания вакцины от коронавируса, пишет издание «Газета.ru».