Показатель высокого уровня военно-технического развития любой страны — это способность самостоятельно строить современные авианесущие крейсеры. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал статью китайского издания Sohu, в котором журналисты пишут, что Россия планирует заложить строительство тяжелого авианосца с рабочим названием «Москва». Предполагается, что длина палубы будет составлять более 300 метров, а высота судна будет доходить до 65 метром. Кроме того, корабль будет снабжен четырьмя атомными реакторами, каждый мощностью 305 мегаватт — это позволит авианесущему крейсеру водоизмещением 80 тысяч тонн развить невероятную для таких габаритов скорость — до 55 километров в час.

«Скорее всего, согласно российской традиции строительства авианосцев, он также будет обладать серьезной огневой мощью — в отличии от своих «собратьев» из США, которые не снабжаются большим количеством оружия, — сказал Дандыкин. — Как боевая единица сами по себе американские авианосцы слабы, вся их надежда лежит на кораблях сопровождения. Даже достойных систем ПВО на них нет! У нас в этом плане совершенно другой взгляд на оснащение таких важных кораблей».

Капитан первого ранга выразил уверенность, что имеющиеся у России разработки авианесущих крейсеров позволят ей рано или поздно получить современнейший авианосец, который по праву будет носить звание «морского царя» (именно так окрестили российскую разработку журналисты Sohu). Тем не менее, в нынешней судостроительной программе РФ упор делается на строительство судов меньшего водоизмещения: фрегатов дальней морской зоны, атомного подводного флота и малых ракетных кораблей.