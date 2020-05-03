Парад Победы в Минске станет подарком для всех жителей бывшего СССР

Москва, 3 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире. Военный парад в Минске станет подарком для жителей всего постсоветского пространства, считает писатель и публицист Николай Стариков.

По его мнению, эпидемиологическая ситуация в России не позволяет провести парад в День Победы, поэтому его можно перенести на 3 сентября, передает «ПолитРоссия».

«Совсем недавно президент подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. <…> Это день победы над Японией, и в этот день парад логичен и разумен. А 9 Мая вспомним и поздравим наших ветеранов и посмотрим парад, который идет в Минске», — заявил Стариков.

С ним согласна и политолог Юлия Стрелкова, которая уверена, что минский парад порадует не только жителей Белоруссии, но и других бывших республик СССР.

«Благодаря Александру Лукашенко, мы все — и россияне, и белорусы — сможем-таки отметить 75 лет Победы, любуясь на парад именно 9 Мая, в столь символичный для бывшего советского человека день», — отметила эксперт.

Обстановка с коронавирусом в Белоруссии гораздо более благоприятная, поэтому Лукашенко не стал отменять празднование Дня Победы, подчеркнув, что этого ждут тысячи людей.