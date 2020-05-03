حصاد أخبار سوريا في 3 مايو/أيار: إرهابيو "داعش" ينفذون عصيان في سجن يسيطر عليه مقاتلون أكراد في الحسكة واستمرار عملية ترميم البنية التحتية في سوريا

سوريا. العسكريون الأتراك يسجلون حالتي إطلاق نار في محافظة إدلب السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وعصيان جديد في سجن الصناعة بمدينة الحسكة السورية حيث يوجد مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي المحظور في روسيا

إرهابيو «داعش» ينفذون عصيان في سجن تحت سيطرة المسلحين الأكراد في الحسكة السورية

وقع عصيان في سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية، حيث يوجد مقاتلو تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، كما نقلت وكالة «North Press» نقلا عن مصادر محلية

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، شوهدت حركة جوية مكثفة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة السجن – وتم رصد طيران كل من المروحيات الأمريكية والطائرات بدون طيار.

وتوجهت وحدات إضافية من قوات سوريا الديمقراطية، إلى سجن الصناعة

ويذكر أن تمرد آخر في هذا السجن نظمه مقاتلو «داعش» في نهاية مارس / آذار، كما تداولت وسائل الإعلام المحلية، وخلال أعمال الشغب، تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على الطابق الأول بأكمله

الجيش التركي يسجل حالتي إطلاق نار في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش التركي سجل حالتي إطلاق نار في محافظة إدلب السورية.

وجاء في البيان «الجانب التركي من اللجنة الروسية التركية سجل حالتي إطلاق نار في محافظة إدلب».

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا لم يسجل أي حالة إطلاق نار

ويذكر أنه في محافظة إدلب السورية توجد منطقة خفض التصعيد. بالاتفاق بين روسيا وتركيا في 6 مارس من هذا العام تم بدء العمل بنظام وقف الأعمال القتالية في هذه المنطقة

وفي وقت سابق، قام العسكريون الروس والأتراك بدوريات مشتركة في محافظة الحسكة السورية، وتم تسيير الدورية وفقا لمذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة بتاريخ 22 أكتوبر 2019

مواصلة أعمال ترميم البنية التحتية في سوريا

أعلن المكتب الصحفي للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن عملية ترميم البنية التحتية التي تم تدميرها خلال تحرير الجمهورية العربية السورية من مقاتلي تنظيم «داعش» (المحظور في روسيا) مستمرة.

في محافظتي دمشق وحلب، تم تقييم حالة البنية التحتية وتوافر مواد البناء، وأرسلت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا إلى رؤساء الهيئات المحلية طلبات من أجل استلام مواد ترميم المرافق

وجاء في البيان »حاليا في 345 منطقة سكنية في محافظات حلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والرقة، تجري إعادة بناء وإصلاح 2708 مبنى سكني و225 مدرسة، و176 مؤسسة لمرحلة ما قبل المدرسة و241 مؤسسة طبية و203 مخبز و203 محطات كهربائية و281 محطة ضخ مياه و90 مبنى ديني»

وأضاف البيان أنه منذ عام 2018 تم ترميم ستة جسور للطرق و1.2 ألف كيلومتر من الطرق في سوريا. تم مد أكثر من 1.1 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء، وتشغيل 199 منشأة لإمداد المياه، و315 مخبزا، و776 محطة كهرباء لأكثر من 14 ألف مؤسسة صناعية

دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظتي حلب والحسكة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن تسيير دورية روسية تركية مشتركة أخرى في محافظة الحسكة السورية وفقا لمذكرة التفاهم الروسية التركية الصادرة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويذكر أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في ثلاث طرق في محافظة حلب وطريق واحد في الحسكة. قام طيران الجيش بدوريات جوية من مطار مدينة القامشلي

ووفقا للمركز، لم يكن هناك أي تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية خلال الـ24 ساعة الماضية في إدلب، الذي يسري اعتبارا من 6 مارس/آذار وفقا للاتفاقيات الروسية التركية