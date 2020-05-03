Экс-супруга Богомолова Дарья Мороз призналась в одиночестве

Москва, 3 мая. Российская актриса Дарья Мороз пожаловалась в соцсетях на одиночество. Откровенный пост экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в Instagram.

По ее мнению, режим самоизоляции сделал проблему одиночества как никогда актуальной.

«Мне кажется, карантин вскрыл в людях глобальную тему одиночества. Причем как отрезанности, так и необходимости побыть одному. И еще — мы встретились с собой. В ежедневной суете сбегали от своего я, а тут бежать оказалось некуда», — призналась Мороз.

Ранее девушка развелась со своим супругом Константином Богомоловым, в браке с которым прожила восемь лет. После расставания режиссер быстро нашел себе новую спутницу в лице телеведущей Ксении Собчак, а актриса с головой окунулась в работу и даже поменяла имидж.

Меланхоличные размышления и холодные снимки на фоне стеклянных окон особняка заставили подписчиков говорить о грусти.

«А, по-моему, многие как раз испугались этого, встретится с собой. Люди спасаются от одиночества суетой этой каждодневной и бегут от себя», — поддержала мысли кумира одна из поклонниц.

Ранее сообщалось, что Дарья Мороз нашла себе нового избранника. О новом спутнике актриса рассказала во время прямого эфира на странице модели Агаты Муцениеце в Instagram, передает Федеральное агентство новостей.