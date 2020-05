Экс-супруга Богомолова Дарья Мороз призналась в одиночестве

#morningmood Мне кажется,карантин вскрыл в людях глобальную тему одиночества. Причём как отрезанности,так и необходимости побыть одному. И ещё-мы встретились с собой. В ежедневной суете сбегали от своего я,а тут бежать оказалось некуда. Думаю о том,как мы играли именно это в начале сезона #содержанки2 и как это совпало. #dariamoroz #actress @annashmitko #foto

