Швыткин объяснил высокий интерес зрителей к фильму «Шугалей» зрелостью россиян

Москва, 3 мая. Новый российский фильм «Шугалей» занял 10-ю строчку в списке самых популярных кинолент на портале «Кинопоиск». Премьера картины состоялась 1 мая, однако за два дня фильм успел войти в список популярных фильмов.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен, что популярность фильма «Шугалей» свидетельствует о зрелости российского общества. В основе сюжета киноленты лежит история о двух российских социологах из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2019 году они были похищены террористами ПНС в Ливии. В настоящее время боевики ПНС удерживают российских граждан в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» в районе Триполи. Швыткин рассказал, с чем связан интерес зрителей к фильму «Шугалей», передает «ПолитЭксперт».

«Во-первых, это чувство сострадания наших граждан, второе — восхищение мужеством Шугалея, героизмом и самоотверженностью. Это яркие показатели тех качеств, что присущи в большинстве и нашим согражданам. Здесь, конечно, косвенная сопричастность к происходящему — каждый из российских зрителей прочувствовал это на себе», — уверен депутат.

Швыткин также добавил, что реакция россиян на фильм «Шугалей» свидетельствует о зрелости общества в нашей стране. Парламентарий подчеркнул, что Министерство иностранных дел России делает все возможное для освобождения россиян, которые оказались в заложниках у террористов ПНС в Ливии.