Аналитики Sohu прокомментировали реакцию России на приближение авианосца США

Пекин, 3 мая. Аналитики китайского издания Sohu посчитали неожиданной реакцию российского флота на маневр Вашингтона, который направил крупную корабельную группировку в Азиатско-Тихоокеанский регион, включая авианосец типа «Нимиц».

По мнению китайских журналистов, Россия заставила США сомневаться в военном превосходстве в Тихом океане, где Штаты имеют подавляющее количество авианосцев и других кораблей. Как поясняют авторы зарубежного издания, это стало ясно после того, как Россия отправила две тактические группы ВМФ, состоящие из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами.

Соответствующее скопление сил США и России в регионе вызвало обеспокоенность у мирового сообщества. Некоторое время корабельные группировки шли навстречу друг к другу. После, российские надводные силы во главе с крейсером «Варяг» провели тренировочные стрельбы с использованием крылатых ракет «Калибр». В ходе них были поражены береговые цели условного противника.

«Этот шаг стал предупреждением для американского авианосца, приближавшегося к российским берегам. США дали понять, что любое неосторожное действие может обернуться крайне жесткими последствиями — их осадят» — цитирует авторов Sohu издание «ПолитРоссия».

Стоит отметить, что попытки США сохранить мировую гегемонию и диктовать всем свою волю уже не соответствуют историческому моменту. Ранее эксперты отмечали, что благодаря министру обороны Сергею Шойгу Россия может ответить на любую угрозу.

Напомним, в последнее время Пентагон в условиях пандемии коронавируса столкнулся с рядом серьезных проблем. В том числе бесперебойным тестированием военных на наличие инфекции и должным поддержанием боеспособности. Кроме того, в военном ведомстве может измениться суть задач армии и понимание угрозы национальной безопасности.