Гузеева жестко ответила на критику удивленной подписчицы

Москва, 3 мая. Российская актриса Лариса Гузеева продолжает удивлять резкими репликами в адрес своих подписчиков. Полемика развернулась под одним из свежих фото 60-летней телеведущей в Instagram.

По случаю Первомая Гузеева решила напомнить поклонникам о необходимости провести праздники дома с семьей. Артистка выложила фото изысканного чайника на подносе с хохломской росписью.

«Просто чай со смородиной. Когда станет возможным, приглашу всех друзей в гости и сама напрошусь ко всем! Я скучаю! Я люблю вас!» — отметила она в описании.

Фолловеры поинтересовались у телеведущей рецептом варенья. В ответ Гузеева пояснила, что не варит ягоды, а просто засыпает их сахаром. В последний раз она сделала так много джема, что до сих пор не может его раздать. Кроме того, актриса дала поклонникам совет, как очистить потемневшие ложки из сервиза.

Безмятежный разговор прервала одна из подписчиц артистки, которая удивилась, что на снимке может понравиться зрителю. Ответ Гузеевой не заставил долго ждать.

«Я нравлюсь. Я. А вас это бесит. Вас», — жестко ответила на критику телеведущая.

Гузеева близко к сердцу воспринимает любые слова в свой адрес. Ранее актриса нахамила подписчику, который заметил, что в ее доме грязные окна, передает Федеральное агентство новостей.