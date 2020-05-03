В РФ могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу

Москва, 3 мая. Специальная база содержит данные обо всех случаях заражения коронавирусной инфекцией в России, на основе нее возможно введение так называемого паспорта иммунитета. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, технически это будет сделать несложно, поскольку вся информация о заболевших находится в одном месте.

«Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом министр ответил на вопрос о введении «паспорта иммунитета». Предполагается, что данный документ будет содержать записи о том, переболел человек коронавирусом или нет.

В начале апреля пресс-служба министерства здравоохранения сообщила о создании специализированной информационной системы, которая хранит данные обо всех случаях заражения пневмонией нового типа и лицах, контактировавших с заболевшими. Сведения собираются из медучреждений и территориальных органов Минтранса, ФМБА и Минкомсвязи.

Отмечается, что на федеральном уровне все данные обезличены, а на региональном доступна информация в разрезе медицинских организаций в целях оперативного принятия решений.