Онищенко заявил, что у него есть вопросы к США на тему происхождения коронавируса

Москва, 3 мая. Информацию о том, что власти Китая якобы скрывали данные о коронавирусной инфекции, необходимо рассматривать вне политического контекста. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее австралийское издание The Daily Telegraph сообщило, что спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили совместный доклад, который содержит информацию о том, что Китай якобы «уничтожал и скрывал» данные о коронавирусе.

По словам Онищенко, изучением данного вопроса должна заниматься специально созданная экспертная группа, состоящая из международных специалистов. Он также добавил, что у него тоже есть много вопросов к американцам на тему возникновения коронавирусной инфекции.

«Так что знаете что, давайте так: мы напрямую сейчас никого обвинять не будем — ни китайцев, ни американцев, а лишний раз этот доклад пяти разведок стран, мы будем его рассматривать таким образом — это предостережение еще раз», — пояснил Онищенко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,4 миллиона. От коронавируса погибло более 243 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 134 тысяч случаев, 1280 человек умерли. Более 16 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.