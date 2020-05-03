Турция направляет для ПНС Ливии сирийских наемников из банды террориста Абу Амши

Триполи, 3 мая. Турция продолжает вербовать и перебрасывать сирийских наемников в Ливию для так называемого Правительства национального согласия (ПНС), захватившего Триполи. Ради собственных геополитических интересов в регионе Анкара сотрудничает с различными террористическими группировками, члены которых затем оказываются на территории североафриканского государства.

Так, после недавних нападений незаконных вооруженных формирований ПНС на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Салах Ад-Дин южнее Триполи, солдаты фельдмаршала Халифы Хафтара опубликовали трофейную видеозапись. На видео можно было увидеть лица сирийских наемников марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа.

Как удалось выяснить, один из ликвидированных протурецких боевиков являлся членом группировки, известной как «Группа Аль-Амшат», которая давно известна своими преступлениями в Сирийской Арабской Республике (САР). Организовал эту банду в 2011 году бывший водитель Мухаммед Хусейн Джасим по прозвищу Абу Амша, родившийся в 1985 году в сирийской провинции Хама.

Создать собственную группировку Джасиму помогли турецкие спецслужбы, она изначально называлась «Лива Хат ан-Наар» и насчитывала порядка семи сотен боевиков. Тем не менее многие в Сирии знали эту банду по прозвищу ее главаря «Группа Аль-Амшат». Данное вооруженное формирование принимало участие в боевых действиях против правительственной армии Башара Асада до 2016 года. Также известно, что джихадисты Абу Амши активно сотрудничали с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1.

После 2016 года Абу Амша начал более тесно сотрудничать с турецкими властями и даже переименовал свою группировку в «Лива султан Сулейман Шах». Кроме того, бандформирование стало частью протурецкого объединения «Джейш Ватания Сурия» и в 2018 году принимало участие в операции Анкары «Оливковая ветвь» против курдов на северо-западе САР.

С конца 2019 года турецкие власти стали активно помогать ПНС Ливии, перевозя контрабандными маршрутами оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая наемников из Сирии для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа. Для продвижения собственных интересов в регионе в ход пошла уже довольно давно используемая Анкарой группировка Абу Амши. Участие террористов протурецкой «Группы Аль-Амшат» подтвердила обнаруженная ЛНА у убитых недавно джихадистов видеозапись.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на территории Ливии на стороне ПНС принимает участие в нападениях на ливийскую армию порядка 17 тысяч сирийских наемников, привезенных Турцией. Среди этих головорезов, террористов и бандитов оказались и бойцы полевого командира Абу Амши.

1 Организация запрещена на территории РФ.