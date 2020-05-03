В Латвии закрыли аэропорт из-за потерявшегося беспилотника

Москва, 3 мая. Аэропорт «Рига» в Латвии пришлось закрыть из-за потерявшего управление беспилотника. Об этом сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс.

Ранее сообщалось, что дрон потерял управление во время полета 2 мая. В беспилотнике размерами 5,5 метра на 3,5 метра произошел технический сбой, который привел к тому, что дрон улетел в неизвестном направлении. Отмечается, что он весит 26 килограмм, скорость его перемещения достигает 70 километров в час. По имеющейся информации, ему хватит горючего примерно на 90 часов полета.

Специалисты не могут определить его местонахождение. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи. В сообщении Агентства гражданской авиации Латвии говорится, что соседние страны оповещены на случай, если аппарат пересечет границу.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса международные пассажирские авиарейсы не выполняются, кроме отдельных заранее согласованных рейсов, однако осуществляются грузовые воздушные перевозки.