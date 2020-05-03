Джума назвал действия Турции в Ливии авантюрой, которую правительство «не вывозит»

Более двух тысяч сирийских наемников, обманутых Турцией относительно размеров ежемесячных денежных выплат и предоставления турецкого гражданства, бежали из Ливии Европу. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

На официальном сайте SOHR сообщается, что главным образом боевики стремятся достичь Италии. Журналист Аббас Джума в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «не вывозит ливийскую авантюру», а крайней окажется Европа.

«Только теперь речь идет не о сирийских беженцах, среди которых могут быть боевики, а о самых настоящих головорезах, которые тысячами бегут с поля боя. Обученные, озлобленные и ничего не умеющие, кроме как стрелять и резать. Посмотрим, как ослабленная коронавирусом Европа справится с очередным вызовом», — говорит Джума.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари. По его словам, 147 сирийцев заплатили контрабандистам, чтобы сбежать в Европу — большая часть боевиков отправились в Италию.

Официальный спикер ЛНА напомнил свой вопрос, который он лично задал Эрдогану перед началом берлинской конференции: знает ли президент Турции, что в течение суток 41 террорист из Сирии, которых Анкара отправляет в качестве наемников в Ливию сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), отправился в Италию через ливийские порты.

Несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19 и рост количества инфицированных, турецкие вербовщики продолжают перебрасывать боевиков в Триполи и Мисурату — учитывая масштабы эпидемии в Турции, «пункты приема» боевиков фактически стали очагом распространения коронавирусной инфекции в Ливии.