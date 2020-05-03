В России сохранятся некоторые ограничения до появления вакцины против коронавируса

Москва, 3 мая. Введенные из-за эпидемии COVID-19 ограничения будут частично сохраняться до появления вакцины против коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что ограничительные меры будут отменяться постепенно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — отметил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, достижение пика заболеваемости не означает одномоментное снятие всех ограничений. Мурашко подчеркнул, что для предотвращения повторной волны вспышки необходимо выстроить целую систему. Вторую волну эпидемии, по мнению министра, исключать нельзя.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — заявил глава Минздрава.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 134 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь смогли 16 639 пациентов, 1280 человек скончались.