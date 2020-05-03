Сирийский наемник ПНС рассказал ЛНА, как попал в Ливию: Эрдоган вынудил нас приехать

Приближенный к Ливийской национальной армии Twitter-аккаунт M.LNA обнародовал в Сети серию записей с допросом арестованного в Айн-Заре сирийского боевика нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). По словам пленного наемника, он был завербован турецкими военнослужащими, после чего принудительно отправлен в Ливию воевать вместе с террористами на стороне «премьер-министра» ПНС Файеза Сарраджа.

В ходе разговора бойцы ЛНА выяснили, что пленного зовут Мустафа Рашид Ибн Фейсал, по национальности он сириец, родился и вырос в Алеппо, ему 20 лет. Фейсала арестовали в Триполи, в районе Абу Салим. Он рассказал, как оказался в рядах «Элитной армии Турции».

«Мы были в здании, турки сказали, чтобы мы сдались, пообещали безопасность. Я сдался, потом попробовал убежать, но в меня полетели пули, тогда я остановился. Выбора не было. Так я попал в Элитную армию Турции, в Хавар Килис. Это было около полугода назад».

Мустафа и ранее принимал участие в боевых действиях. Однако опять же не по своей воле. Несколько лет назад он также попался в руки турецких солдат, которые пленили его и вынудили воевать со своими соотечественниками — курдами.

«Турки использовали нас на войне в Сирии, я воевал в Африне с курдами, хотя они наши соотечественники. Так и вышло, из-за турок пострадали все: и мы, и курды», — объяснил боевик.

По его словам, турецкие вербовщики заманивают уставших от войны сирийцев в Ливию обманом: предлагают деньги в обмен на короткую командировку в Ливию, из которой большинство сирийцев живыми не возвращаются. Многих убивают боевики ПНС, на стороне которых изначально наемники и воюют.

«Меня завербовали турецкие солдаты. Точнее, офицеры, они оказывают давление на сирийцев. Многие из нас бегут и не хотят воевать в Сирии. Таких ловят и предлагают им трехмесячные контракты с ежемесячными выплатами в две тысячи долларов, потом обещают вернуть домой. Многие знали, что это обман и сбежали. Они знали, какая репутация у террористов ПНС».

В Ливию Фейсал попал не так давно, на тот момент международное авиасообщение уже было приостановлено, поскольку весь мир борется с распространением пандемии коронавируса. Кроме Турции, которая отправила завербованных молодых людей на гражданском самолете прямиком в ливийский аэропорт в Мисурате.

«Турецкие военнослужащие перевозили нас на автобусах из Хавар Килиса в Газиантеп, а из Газиантепа мы вылетели на небольшом гражданском самолете в Стамбул. Оттуда на большом пассажирском рейсе мы добрались в Ливию, приземлились в аэропорту Мисураты. Я видел, как в самолет грузили черные сумки и рюкзаки. По прибытии турки развезли эти сумки по позициям, которые занимают боевики ПНС. Нас было 180 человек, все из «Элитной армии». Потом нас отвезли на автобусах в Абу-Салим, я здесь уже 27 дней. У меня нет сирийского паспорта, мы лишь заполнили анкеты, которые забрали турки. Зарплату я не получил», — объяснил он.

В Абу-Салиме руководство над новоприбывшими наемниками взял полевой командир одноименной группировки ПНС Абу Мухаммед Фашури. По словам пленного Мустафы, в рядах ПНС Фашури «дослужился» до звания подполковника. Однако, как и большинство боевиков «правительства» Сарраджа, Фашури не местный. Он родился в Идлибе, при себе имеет сирийский паспорт. Мустафу распределили в охрану.

«Ливийские боевики по ночам охраняли позиции, мы сменяли их утром. Я стал охранником, но других сразу отправили сражаться в боевых действиях. Они атаковали позиции ЛНА, иногда обычных людей. Наступление шло и внутри Абу-Салима, и в Айн-Заре, и в Завие».

Родители Мустафы по-прежнему живут в Сирии, в провинции Алеппо. Наемник попытался скрыть от них, что оказался в Ливии. Но в итоге они все-таки узнали и осудили его.

«Они плакали и просили вернуться, говорили, что не нужно даже за деньги, что это не наша война, что это опасно и меня обманули. Что то, чем меня заставят заниматься, – плохие вещи. Я пообещал им вернуться, как только мне заплатят и попросил не злиться на меня, я не знал, что все так получится. За это время в Абу-Салиме погибло около 300 сирийцев. Некоторых убили во время охраны, некоторых в боях, которыми руководит Абу Раид», — заметил он.

В заключение Мустафа обратился к своим братьям, сирийцам, и предостерег их от обмана турок. Он заявил, что бойцы ЛНА и жители Ливии защищают свою страну от террористов и иностранной силы. Боевик попросил не приезжать в североафриканское государство, а также не верить ни единому слову турецких вербовщиков.

«Наши ливийские братья защищают свою землю от террористов и иностранцев, не приезжайте сюда. Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) — эксплуататор нашего региона, грязная собака, мерзкий лжец! Не слушайте его и не приезжайте сюда. Лучше умереть на родине, чем воевать на чужой земле. Я клянусь, что Эрдоган — собака. По его приказу турки вынуждают нас умирать на чужой земле», — возмутился он.

Авторы канала, который выложил серию интервью с сирийским наемником, отметили в каждом посте Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН. Однако международная организация, чьей основной целью является поддержка и укрепление международного мира и безопасности, пока никак не отреагировала на обращение активистов. Тем временем, Анкара продолжает снабжать нелегитимное Правительство национального согласия не только живой силой, но и военной техникой. Таким образом, Турция нарушает оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии.