Сирия, 4 мая. Террористы ИГ1* организовали бунт в тюрьме SDF****. Неизвестные обстреляли автомобиль США на юге Хасаки. Союзники Турции избили сирийца за курение в Рамадан, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели подрывные работы в Дамаске; потеряли двух солдат в результате вылазок неизвестных в Даръа.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве курдского боевика у города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре; организовали бунты в тюрьме SDF в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разместила новый блокпост на въезде в город Кафр-Тахарим в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелу союзников Турции в Алеппо; при поддержке коалиции США провели рейды на юго-востоке Дейр-эз-Зора; пережили нападение неизвестных у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; лишились одного из боевиков в пригороде Ракки.

Протурецкие силы: подозреваются в убийстве человека в кантоне Африн; понесли потери при взрыве на севере Ракки; обстреливали позиции курдских боевиков в районе Тель-Рифата; изъяли скот у фермера в зоне операции «Источник мира»; избили человека на севере Ракки за курение в Рамадан.

ВС Турции: заявили о нейтрализации 12 членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира».

Соединенные Штаты: перебросили военный конвой с техникой в Хасаку; пережили налет неизвестных в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Накануне в Дамаске и его окрестностях прошли работы по зачистке территорий от СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками незаконных бандформирований. По информации новостного портала Al Nour, сперва саперы обследовали местность в поселении Харран аль-Авамид, затем подрывные работы прошли в районе Ас-Салима и населенных пунктах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд и Хош аль-Фара.

Кроме того, по информации российского Центра по примирению враждующих сторон, инженерные подразделения САА были задействованы в городах Джасим, Кафр-Шамс и Эль-Харра в соседней провинции Даръа.

Провинция Алеппо

На севере региона в минувшие сутки возобновились обстрелы со стороны ВС Турции и подконтрольных им формирований. По информации интернет-портала North Press Agency, удары пришлись по деревням Абьян и Дейр-Джамал, находящимся в районе Тель-Рифата. Никаких сведений о потерях в рядах курдских боевиков или жертвах среди местных жителей все еще не поступало.

Членам группировки «Джейш аль-Ислам»***** удалось повлиять на разрешение конфликта протурецких боевиков в городе Джараблус на северо-востоке провинции. Интернет-портал Al Nour передавал, что вооруженные стычки между «Джейш аш-Шаркыя» и «Сирийской свободной полицией» прекратились.

Twitter-канал (AzadiRojava) сообщил об убийстве человека в Африне. Мужчина, задержанный союзниками Турции несколько дней назад, был найден мертвым в районе Маабетли со следами пыток на теле. В его убийстве обвинялись протурецкие боевики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство Al Nour заявляло о нескольких вылазках неизвестных в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). В перовой половине дня публиковались данные об убийстве одного из курдских боевиков в населенном пункте Аль-Хаваидж, а также о нападении на блокпост SDF поблизости от деревни Даман. Позднее также стало известно о налете на пункт пропуска «демократических сил» в городе Аль-Бусейра.

Предполагаемыми организаторами атак считаются террористы подпольные группы «Исламского государства».

В попытке обнаружить «спящие ячейки» ИГИЛ1 курдские боевики при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США провели рейды в Хаджине на юго-востоке провинции. В результате по обвинению в членстве в ИГИЛ были взяты под стражу несколько местных жителей.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошли сразу два убийства сирийских военнослужащих. По данным информагентства SOHR, первый случай имел место в городе Даиль, а второй — на магистрали Кахил — Аль-Мсифра. Один из убитых являлся солдатом сирийских ВВС.

До сих пор ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за случившееся. В совершении налетов обвинялись боевики, осуществляющие подпольную деятельность в регионе под контролем международной коалиции.

Провинция Идлиб

На юге провинции вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Перестрелки фиксировались у населенных пунктов Кафр-Увейд, Аль-Анкави, Сфухон, Кансафра и Аль-Фатир.

Во второй половине дня турецкие подразделения приступили к обследованию маршрута совместного патрулирования Турции и РФ, пролегающего по шоссе М-4. О результатах проведенных работ не сообщалось.

Между тем «Хайят Тахрир аш-Шам» установила блокпост для досмотра гражданских лиц у населенного пункта Кафр-Тахарим. Медиапортал SOHR передавал, что террористы намереваются останавливать прибывающих в город для проверки их личных гаджетов.

Провинция Ракка

Произошел взрыв в северной части Ракки. Информационный портал Al Nour передавал, что сработало СВУ, установленное в автомобиле боевиков «Ахрар аль-Шаркыя», который следовал по шоссе к югу от города Сулук. В закладке бомбы подозреваются члены радикальных курдских бандгрупп. О возможных пострадавших до сих пор ничего не сообщалось.

В занимаемых протурецкими силами районах Ракки в минувшие сутки продолжилось нарушение гражданских прав жителей. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что протурецкие боевики изымают у населения скот. Так, один из фермеров, проживающий в небольшом поселке в зоне операции «Источник мира», лишился 20 овец.

Также поступала информация о том, что союзники Турции избили одного из мирных жителей за курение в дневное время в месяц Рамадан. Инцидент произошел в поселении Турайбих к северу от Айн-Иссы.

В зоне контроля курдских боевиков накануне произошло убийство. Неизвестные застрелили одного из членов SDF в восточных окрестностях административного центра провинции. Позднее «демократические силы» заявили о поимке двух террористов ИГ в этом районе.

Провинция Хасака

На территорию Хасаки накануне въехал очередной военный конвой. Согласно данным военного источника в Telegram (novostidamask), 30 грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением пересекли сирийско-иракскую границу и направились в сторону американской военной базы у Тель-Тамра.

Сообщалось о возобновившихся волнениях среди заключенных в тюрьме «Ас-Сина», подконтрольной курдских боевикам. Twitter-канал (akhbar) передавал, что содержащиеся там террористы ИГИЛ попытались снести стену. Для их сдерживания к зданию прибыли конвои ВС США и SDF.

Официальный Twitter-канал Минобороны Турции (tsavunma) сообщил об уничтожении 12 курдских боевиков, которые попытались пробраться в зону операции «Источник мира». Убитые принадлежали к числу террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

На юге Хасаки под ударом неизвестных оказался военный автомобиль США. Медиапортал Al Nour передавал, что инцидент произошел в поселении Кошкаш. Никаких подробностей о последствиях атаки все еще не поступало.

Провинция Эль-Кунейтра

В северной части провинции Эль-Кунейтра произошла детонация мины, заложенной боевиками еще во время оккупации этих территорий. Агентство новостей SANA News передавало, что взрыв обернулся гибелью двух гражданских лиц из города Аль-Хадер. Более подробной информации о случившемся не поступало. Напомним, населенный пункт был зачищен от террористов летом 2018 года в ходе освободительной операции под названием «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.