В Минпромторге сообщили о количестве медицинских масок на складах в Москве

Москва, 3 мая. На столичных складах находятся 15,5 миллиона медицинских масок. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«На сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 миллиона масок в остатке, — заявил Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также заявил, что дефицита медицинских масок и антисептических средств в стране не наблюдается, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук. Он добавил, что на сегодняшний день в России производится более восьми миллионов масок в сутки, а по линии Минпромторга из Поднебесной закупается порядка пяти миллионов.

Ранее сообщалось, что волонтеры петербургского комитета по физической культуре и спорту и спортивной федерации бокса передали ветеранам баскетбола защитные маски и антисептики, а также поздравили их с Днем Победы, передает «Петербургский дневник».