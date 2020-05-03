Москва, 3 мая. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не заниматься самолечением в случае возникновения симптомов коронавируса.

«Мы видим какую ситуацию: если пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и в том числе лечение начинается своевременно, все-таки исходы значительно лучше, и мы не имеем такого количества тяжелых пациентов», — пояснил министр.

Он также добавил, что пациенты с коронавирусной инфекцией, которые пытались самостоятельно лечиться, зачастую попадают в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.