Журавко объяснил, почему на прилавках украинских магазинов появился лук из России 

Сельское хозяйство на Украине находится в состоянии глубокой стагнации — только этим можно объяснить, почему эта страна с огромными площадями плодородных земель, бывшая некогда житницей Советского Союза, вынуждена закупать элементарные продукты питания в других государствах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом он прокомментировал возмущение украинского музыкального продюсера Алены Мозговой и ее фолловеров в социальной сети Facebook по поводу отсутствия национальных сельхозтоваров на прилавках магазинов.

«Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии, — написала в своем посте женщина. — Хуже всего лук. Мы торгуем с «агрессором»? И, что самое главное, рынки закрыли и наших фермеров просто вынуждают выбрасывать овощи и зелень, потому что они портятся».

Журавко объяснил эту ситуацию тем, что Европа «все больше закрывает» Украину, отводя ей исключительно роль потребителя собственных товаров, не позволяя производить свои. Таким образом Евросоюз (прежде всего Франция, Италия и Польша) превратил украинский рынок «в отстойник» для своих некачественных продуктов.

«Но, видимо, запасы там кончаются, и, несмотря на то, что ЕС поставляет Киеву в огромных количествах клубнику, редиску и многое другое, кое-чего, по всей видимости, уже не хватает, — сказал политик. — Так что приходится Украине закупать «агрессивный» лук из России».

Экс-депутат Рады заявил, что сельскохозяйственный рынок страны «убила» коллаборация с ЕС, из-за которой местные производители потеряли возможность продавать свой товар.

«Мечта международного валютного фонда (МВФ) сбывается — теперь весь продуктовый мусор Европы будет находиться на прилавках Украины, в то время как ее собственные фермерские хозяйства будут вымирать, — с горечью произнес собеседник ФАН. — Фактически страна превращается в раба».

Журавко призвал владельцев сельхозугодий объединяться и требовать от власти соблюдения своих прав — а лучше сразу отставки правительства и президента, допустивших настолько плачевное положение дел.