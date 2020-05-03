Пилот ВВС США поделился впечатлениями после встречи с Ту-160 в небе над Аляской

Москва, 3 мая. Истребители Военно-воздушных сил США в 2020 году трижды поднимались на перехват российских военных самолетов у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам пилота истребителя F-22 Бретта Мейра из 90-истребительной эскадрильи ВВС США, ему посчастливилось приблизиться к российским Ту-160 в небе над Аляской. Пилот отметил, что он иногда не был так близко к своим коллегам из России. По словам Мейра, ему даже удалось рассмотреть лица российских летчиков, передает «ПолитРоссия».

«Мы постоянно готовимся, мы всегда начеку, однако, когда мы поднимаемся в воздух, видим то, что действительно внушает страх», – пояснил пилот F-22.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США провели учения у морских границ России в Арктике. В учениях приняли участие подводные лодки ВМС США и Великобритании. Кроме того, в маневрах были задействованы противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Американские и британские военные отработали «противодействие российским подводным лодкам» в северном районе Норвежского моря, который примыкает к границам России.