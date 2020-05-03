В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса

Москва, 3 мая. Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, ситуация со степенью готовности противостоять распространению коронавируса была во всех регионах разной. Он отметил, что некоторые территории «прохладно» отнеслись к проблеме на начальном этапе.

«Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь они фактически перешли в режим «прописали — обязаны сделать», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что за минувшие сутки в РФ выявлены 10633 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 134687. Отмечается, что с начала пандемии успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 16639 человек, в том числе 1626 за последние сутки. Число летальных исходов за все время достигло 1280.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, принятые в РФ еще в конце марта, включая обязательный режим самоизоляции, позволили сдержать взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает «Дейта».