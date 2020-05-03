Повзрослевшая дочь Александра Абдулова поразила своей красотой пользователей Сети

Москва, 3 мая. Пользователи Интернета поразились новым снимкам подросшей дочери актера Александра Абдулова Евгении. Девушка редко появляется в медиапространстве, последние фото показывают, как она быстро взрослеет.

В начале марта Евгении исполнилось 13 лет, но до сих пор почти не выходит в свет вместе с отцом.

Подписчики обратили внимание, что девушка очень сильно похожа на отца, передает «Вечерняя Москва».

«Какая же ты стала красивая! Любви и здоровья», «Такая взрослая красивая девушка стала! Будь счастлива», «Очень похожа на папу», — написали в комментариях пользователи социальной сети.

Евгения Абдулова пошла по стопам отца, несколько лет занимаясь в театральной студии. Позже она получила первые роли в кино. Девушка твердо решила связать свое будущее с кинематографом, но еще не определилась кем станет – актрисой или режиссером.

Начинающая артистка отметилась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и сакс», которая заявила, что Евгения унаследовала от отца актерский талант.

Ранее в Интернете произвели настоящий фурор фотографии советской актрисы Натальи Андрейченко, которая известна своей ролью в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Артистка поучаствовала в популярном челлендже, прикрыв свою наготу одной лишь подушкой, передает Федеральное агентство новостей.