США признали, что помощь РФ в борьбе с терроризмом в Сирии дает плоды

Специальный представитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не выступает за вывод войск РФ из Сирии. Подробнее о том, почему американский истеблишмент был вынужден признать вклад РФ в избавление САР от террористов, а также, для чего США продолжают вводить санкции против Дамаска и поддерживать налеты Израиля – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В эксклюзивном интервью газете Asharq Al-Awsat Джеффри заявил, что Штаты выступают за вывод иностранных войск из Сирийской Арабской Республики, однако исключение для них составляют российские силы, которые находились в САР еще до начала кризиса.

Мнение Госдепа о России, Израиле и санкциях в Сирии

«Россия была в Сирии еще до 2011 года, поэтому, согласно нашей позиции об обязательном выводе всех иностранных войск из Сирии, к России это не относится», — заявил он журналистам.

Напомним, у РФ до сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, на территории этой арабской страны еще со времен Советского Союза имелся пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Он был основан армией СССР в 1971 году, а после перестройки перешел Российской Федерации.

Помимо темы присутствия иностранных войск в САР Джеффри вспомнил и о регулярных ударах ВВС Израиля по территории Сирии. В частности, чиновник из Госдепа заявил, что США поддерживают «всеми возможными способами» израильские рейды на иранские объекты в Сирии.

Кроме того, Джеффри подчеркнул, что его страна продолжит вводить санкции в отношении Дамаска.

«Мы поддерживаем вступление в силу санкций в отношении сирийского руководства до тех пор, пока оно не примет решение о политических изменениях», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вклад России в борьбу с терроризмом

По мнению политолога, президента Евразийского института молодежных инициатив Юрия Самонкина, которым он поделился с ФАН, США поступили бы уж слишком опрометчиво, если бы не оценили ту роль, которую российская сторона сыграла в борьбе с терроризмом в Сирии, в том числе с группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1; запрещена в РФ).

«Не оценивать вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии – достаточно глупо. Наша страна единственная в мире получила официальный иммунитет от сирийских властей на проведение контртеррористической операции в Сирии. Естественно, за период нахождения наших ВКС такое зло как «Исламское государство» было практически полностью лишено территорий. Борьба с терроризмом уже перешла в решающую стадию и дала свои плоды, потому что сейчас порядка 93–95% сирийской земли находится под контролем. И только какие-то 5–7% контролируются так называемой умеренной оппозицией, которую изначально поддерживал Запад», — уверен собеседник агентства.

Израиль цепляется за уходящее влияние коалиции

Политолог подчеркнул, что Израиль, регулярно нанося удары по Сирии, цепляется за прежнее влияние своего союзника на Ближнем Востоке в лице Запада. Однако прежнего влияния коалиция, очевидно, в САР не имеет.

«Американцы достаточно часто заявляют о том, что их миссия на Ближнем Востоке полностью исчерпана и они будут оттуда уходить. Я думаю, уходить, на самом деле они оттуда не станут. Если они окончательно уйдут и не будут контролировать ситуацию, то гегемония сменится с одной стороны на другую. Речь идет о Турции и ее присутствии в данном регионе. Анкара играет по своим правилам, не подчиняясь даже договоренностям стран «астанинского формата». Она укрепляет позиции и мешает сирийским силам решить ситуацию вокруг Идлиба. Единственным союзником США, который там остается, является Израиль. Он на последнем издыхании западной коалиции, которая уже практически не работает, совершает постоянные вылазки, постоянные бомбардировки Сирии», — заметил Самонкин.

Санкции как план «Б»

По мнению политолога, Соединенные Штаты используют санкции против Дамаска как запасную меру, учитывая тот факт, что их первоначальные планы по САР провалились. Теперь им не остается ничего, кроме экономического давления, чтобы пошатнуть авторитет президента Башара Асада.

«Экономическое давление – это единственный инструмент Вашингтона, который он способен применять в отношении Дамаска. С военной точки зрения США не смогли выполнить свою первоначальную задачу, за которой они в Сирию шли. Речь идет о революции, о смене легитимного правительства, как они делали это в Ираке или Ливии. В Сирии они полностью потеряли контроль над ситуацией. Асад до сих пор является легитимным президентом. Единственное, чем США могут подорвать его авторитет у народа – давить экономическим путем, стараясь ухудшить жизнь страны», — добавил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.