Сирия, 3 мая. Террористы ХТШ установили новый КПП для досмотра гражданских лиц у города Кафр-Тахарим в Идлибе. США перебросили подкрепления к тюрьме «Ас-Сина» в Хасаке. Курдские боевики заявили об аресте двух террористов ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили почти два гектара территории в Дамаске и Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разместила новый КПП для досмотра гражданских лиц на въезде в город Кафр-Тахарим в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: заявили об аресте двух террористов ИГ в окрестностях Ракки.

ВС Турции: обследуют трассу М-4 в зоне совместного патрулирования с РФ в Идлибе.

Соединенные Штаты: перебросили подкрепления к тюрьме «Ас-Сина» в Хасаке.

Провинция Дамаск

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о ходе работ по разминированию местности на юго-западе САР. Сирийские саперы выполняли зачистку местности в городах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд и Хош аль-Фара в Дамаске. В то же время завершился новый этап зачистки территорий в населенных пунктах Джасим, Кафр-Шамс и Эль-Харра в провинции Даръа. В результате удалось разминировать почти два гектара территории, а также обезвредить 43 взрывоопасных предмета (ВОП).

В Дамаске также было проведена оценка состояния инфраструктуры и социально значимых объектов в поселении Харран эль-Авамид. Выяснилось, что для восстановления семи жилых домов и школы потребуется поставка в населенный пункт бульдозера, автомобильного крана, окон, кирпича, цемента, строительной арматуры и некоторых других материалов.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что турецкие военнослужащие ведут подготовку к проведению очередного этапа совместного патрулирования РФ и Турции в Идлибе. Солдаты обследуют местность вдоль трассы М-4, по которой пролегает маршрут мониторинга.

Как известно, Анкара обязалась обеспечить безопасность в зоне патрулирования. До настоящего момента оно проводилось лишь в сокращенном формате ввиду постоянных провокаций со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Напомним, ХТШ отказалась соблюдать условия российско-турецкого соглашения, в рамках которого и проводится совместный мониторинг.

Между тем боевики ХТШ размещают контрольно-пропускной пункт на въезде в населенный пункт Кафр-Тахарим к северо-западу от Идлиба. По данным SOHR, он будет предназначен для досмотра гражданских лиц и проверки их телефонов. Напомним, на прошлой неделе террористы ХТШ казнили 19-летнего сирийца за критику в адрес главаря группировки Мухаммада аль-Джулани в онлайн-чате.

Провинция Ракка

После убийства одного из курдских боевиков на окраине Ракки «Демократические силы Сирии»**** (SDF) активизировали усилия по поимке членов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohammed_habesh), обследовав окрестности административного центра региона, члены SDF задержали двух членов террористической группировки. Во время ареста у террористов было изъято несколько единиц оружия.

Провинция Хасака

Ранее сообщалось о бунте террористов «Исламского государства» в тюрьме «Ас-Сина», которая находится в районе Гувейран в административном центре провинции. Согласно информации SOHR, к зданию прибыла колонна военных автомобилей ВС США. Кроме того, по периметру тюрьмы были развернуты дополнительные отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Также над строением были зафиксированы вылеты американских военных самолетов и беспилотников.

Напомним, в прошлый раз митинги в «Ас-Сина» произошли в конце марта. Тогда джихадисты требовали улучшения условий содержания и пересмотра сроков заключения из-за опасений заражения коронавирусом.

1 Организация запрещена на территории РФ.