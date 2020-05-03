Китайские эксперты объяснили попытки Польши помешать строительству «Северного потока — 2»

Москва, 3 мая. Попытки властей Польши помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток — 2» обречены на провал. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Польша намерена добиваться ареста активов «Северного потока — 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG 1,4 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Китайские эксперты убеждены, что действия Польши спровоцированы американской стороной, передает «ПолитРоссия».

«Причина, по которой Польша столь резко выступает против «Северного потока — 2», достаточно банальна, Варшава является проводником американских интересов в Европе», — отмечают эксперты Sohu.

По данным издания, Вашингтон заинтересован в том, чтобы помешать реализации «Северного потока — 2». США пытаются противодействовать российскому проекту, используя для этого некоторые европейские страны.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских государств выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.