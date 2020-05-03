Ученые установили, как работает эффективное лекарство от коронавируса

Москва, 3 мая. Китайские ученые обнаружили механизм воздействия ремдесивира на опасную коронавирусную инфекцию. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Так, ученые выяснили, что действующее вещество блокирует РНК-полимеразу, которая выполняет ведущую роль в процессе размножения патогена коронавирусной инфекции. Вирус заражает клетки через слизистую оболочку и быстро в них размножается. Скорость этого процесса зависит от быстроты копирования РНК, в данном процессе задействован состоящий из множества неструктурных белков транскрипционный комплекс.

Главным элементом является репликаза, которая выступает в роли мишени для разрабатываемых и тестируемых препаратов, в том числе ремдесивира.

Во время исследования ученые использовали метод криоэлектронной микроскопии, который позволил выяснить, каким образом противовирусный препарат подавляет активность репликазы коронавируса. Ученым пришлось установить подробную структуру РНК-полимеразы в свободной и связанной форме. Это позволило установить, что репликаза вируса почти не меняет свою структуру при копировании РНК.

Ремдесивир подавляет репликацию инфекции, вступая в реакцию с ее геномом и блокируя действие репликазы. Этот механизм эффективен для разных групп вирусов, что позволяет ученым работать над созданием противовирусных препаратов широкого спектра.

Ранее специалисты установили, что коронавирусная инфекция очень долго покидает организм. И если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, то он все равно какое-то время может оставаться переносчиком инфекции, передает «Дейта».