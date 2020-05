Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп анонсировал премьеру документального фильма «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

По словам главы Белого дома, фильм позволит разоблачить все мистификации вокруг скандала с участием Байдена, который послужил причиной для рассмотрения вопроса об импичменте нынешнего президента США.

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ