Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп анонсировал премьеру документального фильма «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

По словам главы Белого дома, фильм позволит разоблачить все мистификации вокруг скандала с участием Байдена, который послужил причиной для рассмотрения вопроса об импичменте нынешнего президента США.

«Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси - спикер Палаты представителей Конгресса США — Прим. ФАН) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!» — написал Трамп.

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

При этом большая часть документального фильма посвящена событиям на Украине, которые привели к перевороту в Киеве. В фильме подробно рассказывается о роли экс-президента США Барака Обамы в отстранении от власти Виктора Януковича. Кроме того, в фильме рассказывается о расстрелах на Майдане и коррупционных связях бывшего вице-президента США Джо Байдена с властями Украины. Также в фильме повествуется о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году.