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Трамп анонсировал фильм о событиях на украинском Майдане

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Трамп анонсировал фильм о событиях на украинском МайданеВашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп анонсировал премьеру документального фильма «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

По словам главы Белого дома, фильм позволит разоблачить все мистификации вокруг скандала с участием Байдена, который послужил причиной для рассмотрения вопроса об импичменте нынешнего президента США.

«Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси - спикер Палаты представителей Конгресса США — Прим. ФАН) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!» — написал Трамп.

 

При этом большая часть документального фильма посвящена событиям на Украине, которые привели к перевороту в Киеве. В фильме подробно рассказывается о роли экс-президента США Барака Обамы в отстранении от власти Виктора Януковича. Кроме того, в фильме рассказывается о расстрелах на Майдане и коррупционных связях бывшего вице-президента США Джо Байдена с властями Украины. Также в фильме повествуется о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году.

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