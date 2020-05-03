Исследователи опровергли популярный миф о пандемии чумы в Средиземноморье

Москва, 3 мая. Ученые поставили под сомнение масштабы и смертоносность пандемии чумы, которая произошла в 542 году в Византийской империи. Опровергнуть популярный миф удалось благодаря нескольким математическим моделям. Работа исследователей из Университета Мэриленда опубликована в журнале PLOS One.

Ученые Лорен Уайт и Ли Мордечай создали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморском регионе. Отмечается, что документальных свидетельств тех событий крайне мало, поэтому историки по-разному оценивают ее масштабы. По одной из точек зрения, чума распределялась по Средиземноморью равномерно и вызывала одинаковые разрушительные последствия. В ряде документов утверждается, что в Константинополе погибло более половины населения города — около 300 тысяч человек.

Исследователи, основываясь на современных эпидемиологических данных, пытались обнаружить различные пути распространения заразы. Однако выяснилось, что ни одна из математических моделей не совпала с теми показателями, которые описывали ее современники. Так, ученые доказали, что распространение чумы не могло быть равномерным, потому что на этот процесс должны были влиять климатические условия и плотность населения в городах.