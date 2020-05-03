В Киеве заявили, что Зеленский утратил контроль над МИД Украины

Киев, 3 мая. Заявления Министерства иностранных дел Украины о трагических событиях в Одессе в 2014 году противоречат точке зрения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«Вчера ближе к ночи, через четыре часа после президентского заявления о трагедии в одесском Доме профсоюзов, подчиняющийся президенту МИД Украины сделал полностью противоположное сообщение, оправдывающее и поощряющее эту массовую казнь», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, в МИД Украины считают, что расправа националистов над беззащитными одесситами являлась ответом на попытку дестабилизации ситуации в стране.

«Подчиняющееся ему (президенту Украины. — Прим. ФАН) министерство полностью вышло из-под его контроля и посчитало возможным игнорировать и опровергать слова главы государства», — добавил Портнов.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты заблокировали в Доме профсоюзов в Одессе группу сторонников Антимайдана, выступавших против государственного переворота на Украине. Украинские радикалы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. При этом националисты стреляли по людям, которые пытались спастись из горящего здания. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек получили тяжелые ранения.